والدة طالب تعتدي على معلم في مدرسة بالرياض.. والتعليم يحقق

عادل الحربي(صدى):

أقدمت والدة طالب يدرس في مدرسة أهلية بمدينة الرياض بالاعتداء على معلم بضربه، ومد يدها عليه مرات متتالية، فيما وجه مكتب التعليم الأهلي بالرياض لجنة تحقيق لزيارة المدرسة؛ للوقوف على الحادثة.

وأكدت مصادر، أن ولية أمر الطالب اعتدت في أول الأمر على معلم؛ لرفضه توصيل ابنها إلى المركبة الثلاثاء الماضي، حيث أكد لها أن ذلك ليس من اختصاصه، ويُشتت انتباهه في التركيز مع بقية الطلاب، كونه يعمل في مناوبة لمراقبتهم أثناء انصرافهم، بحسب صحيفة ” الوطن ” .

وأضافت المصادر أن والدة الطالب أخذت تقويماً دراسياً وألقته في وجه المعلم، ثم مدت يدها على معلم آخر كان متواجداً، وعادت مجدداً لتضرب المعلم الأول على وجهه، غير أنه قام بالدفاع عن نفسه.