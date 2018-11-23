والدة طالب تعتدي على معلم في مدرسة بالرياض.. والتعليم يحقق
أقدمت والدة طالب يدرس في مدرسة أهلية بمدينة الرياض بالاعتداء على معلم بضربه، ومد يدها عليه مرات متتالية، فيما وجه مكتب التعليم الأهلي بالرياض لجنة تحقيق لزيارة المدرسة؛ للوقوف على الحادثة.
وأكدت مصادر، أن ولية أمر الطالب اعتدت في أول الأمر على معلم؛ لرفضه توصيل ابنها إلى المركبة الثلاثاء الماضي، حيث أكد لها أن ذلك ليس من اختصاصه، ويُشتت انتباهه في التركيز مع بقية الطلاب، كونه يعمل في مناوبة لمراقبتهم أثناء انصرافهم، بحسب صحيفة ” الوطن ” .
وأضافت المصادر أن والدة الطالب أخذت تقويماً دراسياً وألقته في وجه المعلم، ثم مدت يدها على معلم آخر كان متواجداً، وعادت مجدداً لتضرب المعلم الأول على وجهه، غير أنه قام بالدفاع عن نفسه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19565 ] نشر منذ 1 ساعة
هذه قوية وجهه لا حياء فيها ولا شيمه تستاهل الضرب امام المارة في مجمع تجاري ومره امام مدارس البنين والبنات
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35184 ] نشر منذ 56 دقيقة
وزيد عليها الاسواق والمجمعات
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35184 ] نشر منذ 58 دقيقة
معقوله هذي حرمه دامها جت تضارب كان وصلت ولدها عند السياره المعلم ماهو ولزوم فيه حقها عصام مدهون بزيت
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35184 ] نشر منذ 58 دقيقة
معقوله هذي حرمه دامها جت تضارب كان وصلت ولدها عند السياره المعلم ماهو ولزوم فيه حقها عصام مدهون بزيت
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21391 ] نشر منذ 57 دقيقة
كيف يوصل ابنها الى المركبه ؟ هل ابنها معاق مثلا
ثم المدرس دجاجه يتركها تضربه مع زميله
المفروض انه بطحها على الطاوله وضربها بالعقال على المكوه حتى تعرف الادب وكيفية التعامل مع الشر
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1033 ] نشر منذ 11 دقيقة
لا عاااد كذا اوفر الظاهر هذي فاهمه سالفة الانفتاح غلط احد يفهمها كذا غلط