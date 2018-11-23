فنانة شهيرة ترد على ملكة جمال الإمارات بعد وصفها المغربيات بـ ” البسيطات “

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الممثلة المغربية فدوى الطالب رسالة نارية عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ترد من خلاله بقوة على وصف ملكة جمال الإمارات للمغربيات بالبسيطات.

وقالت فدوى خلال رسالتها التي وجهتها لملكة جمال الإمارات فطيم الشامسي : ” دبا هاد وجه الكبالة جمال؟ أنا بان ليا غير جمال الشيخ بن مقجوج ” .

وتابعت: ” بنات المغرب فعلا بسيطات ولكن يمحنوك افرتوتة، بنات المغرب الزين والهمة والقراية فاشما حطيتيهم ياكلوك يالي راس مالكم شعر ومسابقة ركوب الجمال ” .

واختتمت قائلة: ” وأخيرا بغيت دقة وغضبة لهادوك لي جابوك ” ، وتداول تعليقها على نطاق واسع بمختلف موقع التواصل الاجتماعي.