بالصور.. تشهد الان معظم أجزاء محافظة جدة امطار من متوسطة إلى غزيرة

محمد السعران(صدى):

‏وحسب نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني أنه تم تطبيق خطة الامطار وتحريك وتمركز جميع فرق الدفاع المدني ودوريات السلامة ووتشغيل مراكز الإسناد كما تم تشغيل مركز عمليات الطوارئ بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة والتي تضم مندوبي الجهات الحكومية المعنية في حالات الطوارئ.

وباعتبار ان الحالة المطرية تتجدد ما بين فترة واخرى على محافظة جدة وبعض محافظات المنطقة لذا تهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع بالالتزام بتعليمات السلامة وتكرر نصحها بالابتعاد عن الاجسام المتحركة عند هبوب الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر متمنين السلامة للجميع.