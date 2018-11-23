عودة الحركة الجوية ورحلات الإقلاع إلى وضعها الطبيعي بمطار الملك عبدالعزيز

نايف السالم(صدى):

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي منذ قليل عودة الحركة الجوية ورحلات الإقلاع إلى وضعها الطبيعي بعد تعليقها مؤقتا بسبب العاصفة الرعدية.

وقال حساب مطار الملك عبدالعزيز الدولي في ” تويتر ” : ” ‏قبل قليل.. عادت الحركة الجوية لوضعها الطبيعي ولله الحمد ” .

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن منطقة مكة المكرمة ستشهد فجر اليوم الجمعة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.