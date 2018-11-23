ياسمين عبدالعزيز تكشف سر طلاقها.. وهكذا علقت!

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة منذ نحو عام، معتبرة أن ذلك نصيب.

وقالت ياسمين عبدالعزيز في تصريحات صحفية إن انفصالها عن زوجها تم في تكتم شديد بعيدا عن وسائل الإعلام، مبينة أن ذلك حدث منذ عام تقريبًا.

وأكدت أنها ليست حزينة وهي تعلن خبر طلاقها، لافتة إلى أن الزواج والطلاق ” قسمة ونصيب، والحمد لله على كل شيء ” .

وكانت قد ذكرت مصادر أن الفنانة المصرية، ريهام حجاج تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق ياسمين عبدالعزيز ، سرًا خلال الأيام القليلة الماضية، وأهدى لها فيلا باهظة الثمن، بإحدى المناطق الراقية في مصر، لتصبح مهرها.