بالفيديو.. أوزيل يشارك الأمير وليام حملة خيرية ويمنحه قميص آرسنال

ماجد محمد(صدى):

شارك الأمير وليام مع لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل في إطلاق حملة خيرية تحت عنوان كرة القدم تنقذ الحياة Football Saves Lives.

وأعطى أوزيل قميص فريقه آرسنال موقعًا للأمير وليام، خلال مشاركتهما في حملة خيرية.

وحرص الأمير وليام على المشاركة في بعض فعاليات الحملة الخيرية، حيث ارتدى حذاء رياضيًا من علامة “ نايكي ” ، وشارك مع لاعبي المدفعجية في بعض اللمسات على ملعب كوب بوكس أرينا في لندن.

وأوضح نجل الأمير تشارلز ولي العهد، خلال الحدث الذي شهد أيضًا تخريج 30 شابًا من قادة الحملة: ” كرة القدم جزء من نسيج هذه الأمة ” .

ونشر أوزيل عبر حسابه على إنستغرام صورة إلى جوار الأمير وليام وهو يسلمه قميص آرسنال بعد توقيعه، وعلّق عليها قائلًا: ” شكرًا لوقتك، الأمير وليام – دوق كامبريدج. يا له من شرف أن نراك ” .