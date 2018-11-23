بالفيديو والصور.. القبض على حارق السيارة بجدة الذي تنكر في ملابس نسائية

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة، بالشخص الذي ظهر وهو يحرق سيارة بجدة وهو متنكر في ملابس نسائية.

وتفصيلاً، صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه وبالإشارة إلى الجريمة التي باشرتها شرطة محافظة جدة بتاريخ ( ١٤٤٠/٣/١٠ هـ ) والمتمثلة في قيام مجهول، متنكر بملابس نسائية، برش مادة بترولية على سيارة متوقفة بأحد أحياء محافظة جدة وإشعال النار فيها مما نتج عنه احتراقها، والتي تم تداول مقطع فيديو عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال – بتوفيق الله – عن تحديد هوية الجاني، مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض عليه. وقد جرى إيقافه وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وأكدت شرطة مكة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.