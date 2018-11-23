  • الجمعة 23

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الأرصاد تحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على الرياض

الأرصاد تحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على الرياض

الأرصاد تحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على الرياض
حمودي العنزي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم، لمنطقة الرياض، اليوم الخميس، حيث حذرت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل : ” الدوادمي – شقراء – المجمعة – الزلفى والأجزاء المجاورة، مؤكدة أن الحالة سينتهي في تمام الساعة 2:00 السبت المقبل.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58906 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله ,,

,, الله يجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 3612 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يجيب الخير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *