الأرصاد تحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على الرياض

حمودي العنزي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم، لمنطقة الرياض، اليوم الخميس، حيث حذرت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل : ” الدوادمي – شقراء – المجمعة – الزلفى والأجزاء المجاورة، مؤكدة أن الحالة سينتهي في تمام الساعة 2:00 السبت المقبل.