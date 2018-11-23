الأرصاد تحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على الرياض
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم، لمنطقة الرياض، اليوم الخميس، حيث حذرت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل : ” الدوادمي – شقراء – المجمعة – الزلفى والأجزاء المجاورة، مؤكدة أن الحالة سينتهي في تمام الساعة 2:00 السبت المقبل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58906 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله ,,
,, الله يجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3612 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجيب الخير