بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم صيام كفارة القتل الخطأ

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ ” عبد الرحمن السند ” رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الخميس، أن صيام الكفارة عن حالات الوفاة الخاطئة، تكون واجبة على الشخص المتسبب في الخطأ.

وقال ” السند ” ، في لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، ردًا على سؤال أحد المواطنين، إنه بالنسبة لحالة المتصل فإن المرور هو من يحدد سبب وقوع الحادث فإذا كان السائق الذي كان مع الراكب المتوفي وجب عليه الصيام، أما إذا كان الخطأ من سائق المركبة الأخر فوجب عليه هو صيام الكفارة.