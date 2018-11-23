بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم صيام كفارة القتل الخطأ
أوضح الشيخ ” عبد الرحمن السند ” رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الخميس، أن صيام الكفارة عن حالات الوفاة الخاطئة، تكون واجبة على الشخص المتسبب في الخطأ.
وقال ” السند ” ، في لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، ردًا على سؤال أحد المواطنين، إنه بالنسبة لحالة المتصل فإن المرور هو من يحدد سبب وقوع الحادث فإذا كان السائق الذي كان مع الراكب المتوفي وجب عليه الصيام، أما إذا كان الخطأ من سائق المركبة الأخر فوجب عليه هو صيام الكفارة.
#يستفتونك مع الشيخ عبد الرحمن السند
حكم من وقع له حادث بسيارته فمات معه راكب وهل عليه صيام الكفارة ؟https://t.co/4knk6iWOSl pic.twitter.com/nLMwmP0Jzf
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 22, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58906 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك الله خير ياشيخ ، منكم نستفيد ,,