مدني مكة يستعرض أوجه التعاون مع جامعة أم القري بمجال السلامة والوقاية

سعيد العجل(صدى):

عقد بمقر مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اجتماعا مع مسؤولي معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة ام القرى حيث حضر الاجتماع اللواء سالم المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة والدكتور علي الشاعري وعدد من المختصين من الجانبين . وقد تم استعراض ما يقدمه مركز السلامة وادارة المخاطر والازمات (سيف) والذي يعد احد المبادرات المعتمدة في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ خاصة فيما يتعلق بدعم السلامة وادارة المخاطر والازمات وعقد العديد من الدورات والبرامج التدريبية المعتمدة من جهات عالمية في مجالات تخصصية عدة أهمها ( برنامج التوعية بالسلامة من الحرائق- برنامج ادارة الصحة والسلامة المهنية…الخ) كما يقدم مجموعة من الدبلومات التنفيذية مثل ( دبلوم الصحة والسلامة في مجال الانشاءات- دبلوم السلامة المهنية وادارة المخاطر).

وحسب نائب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني انه جرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد من اوجه التعاون والشراكات بين الجامعة والدفاع المدني والتركيز على اهمية اطلاق برامج وتخصصات اخرى في مجال السلامة والوقاية والحماية من الحريق انطلاقا من أهمية تلك التخصصات والبرامج لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تطور متسارع في مجال التنمية للعديد من المشاريع خاصة الريادية منها والتي تتطلب تأخيل كوادر متخصصه وقد تم تحديد فريق عمل تنسيقي للجانبين لتفعيل آلية استثمار التعاون المستقبلي بما يحقق غايات وخطط العمل التطويرية.