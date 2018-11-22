مجموعة البحري توفر وظائف شاغرة للعمل بالجبيل وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية ” مجموعة البحري ” ، وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في تخصصات محددة.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة للعمل بالجبيل هي: أخصائي ثاني عمليات الميناء: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

فيما بيّنت أن الوظائف المتاحة للعمل بجدة هي: تنفيذي مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (النقل البحري، وإدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، و أخصائي صيانة مراقبة إصلاح: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الإنتاج الميكانيكية.

وأبانت أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2018م، عبر الرابط: هنـــا.