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مجموعة البحري توفر وظائف شاغرة للعمل بالجبيل وجدة

مجموعة البحري توفر وظائف شاغرة للعمل بالجبيل وجدة
فاطمة المالكي(صدى):

توفر الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية ” مجموعة البحري ” ، وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في تخصصات محددة.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة للعمل بالجبيل هي: أخصائي ثاني عمليات الميناء: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

فيما بيّنت أن الوظائف المتاحة للعمل بجدة هي: تنفيذي مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (النقل البحري، وإدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، و أخصائي صيانة مراقبة إصلاح: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الإنتاج الميكانيكية.

وأبانت أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2018م، عبر الرابط: هنـــا.


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