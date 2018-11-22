هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وظائف فنية شاغرة للسعوديين، اليوم الخميس.

وأوضحت الهيئة شروط فني رئيس قسم صيانة الطائرات وهي :

-أن يكون حاصلا على شهادة جامعية (بكالوريوس) في هندسة الطائرات، أو دبلوم هندسة في (صيانة محركات وهياكل الطائرات) معتمد.

– أن يكون حاصلا على رخصة معتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ومنظمة الطيران الفدرالي الأمريكي (A&P License -GACA / FAA).

– أن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في نفس المجال.

– أن تكون لديه معرفة كافية بأنظمة وقوانين الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.

– أن تكون لديه القدرة على القيادة واتخاذ القرارات.

. كما أوضحت شروط فني- ميكانيكي طائرات وهي :

– أن يكون حاصلا على شهادة جامعية (بكالوريوس) في هندسة الطائرات، أو دبلوم هندسة في (صيانة محركات وهياكل الطائرات).

– أن يكون حاصلا على رخصة معتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ومنظمة الطيران الفدرالي الأمريكي (A&P License -GACA / FAA).

– أن تكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال على الطائرات المروحية (هليكوبتر)، ويفضل أن تكون على طائرات (BELL 206 / BELL 429).

– أن تكون لديه معرفة كافية بأنظمة وقوانين الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.

. وشروط فني- مأمور مستودع طائرات هي :

– أن يكون حاصلا على شهادة جامعية (بكالوريوس) في الإدارة، أو دبلوم إدارة معتمد.

– أن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في نفس المجال على أن تكون في مستودعات الطائرات.

– يفضل أن تكون لديه رخصة تخليص جمركي من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ويكون ملما بالأنظمة والقوانين المتبعة.

– أن تكون لديه دورات تدريبية على برامج مراقبة المخزون لمستودعات الطائرات.

– أن يكون حاصلا على شهادات معتمدة على كيفية استخدام المواد الخطرة والتعامل معها.

للتقديم أضغط هنا :https://sgs.org.sa/Arabic/AboutSGS/Employment/Pages/AvailableJobs.aspx