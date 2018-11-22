للسعوديات.. ” صلة ” توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة صلة، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديات، على مسمى ” ممثلة خدمة عملاء ” .

وأوضحت الشركة، أن العمل ضمن نظام الشفتات المسائية وخلال نهاية الأسبوع سيكون من المنزل، مشيرة إلى أن العمل لدى فروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في كل من الدمام، والخبر، والظهران.

واشترطت في المتقدمات، أن يكن من حمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، وسيكون الأفضلية لمن تمتلك خبرة سابقة في نفس المجال.

يشار إلى أن التقديم يبدأ من اليوم الخميس، عبر بوابة صلة للتوظيف من خلال الرابط : هنا..