البنك الإسلامي للتنمية: وظائف إدارية شاغرة بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أكد البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الخميس، على توافر وظائف إدارية للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة، وفرعه في مدينة الرياض.

وأوضح ” البنك ” ، أنَّ التقديم مُتاح حتى تاريخ 22 ديسمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” أخصائي أول إدارة المخاطر- الائتمان، مدير- تطوير الأعمال، أخصائي النزاهة، مدير- إدارة الخدمات الاستشارية (جدة ) ، مدير البلدان- المكتب التمثيلي (الرياض ) .

وأشار ” البنك ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــا.