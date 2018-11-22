هيلتون: 12 وظيفة شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” هيلتون ” للفنادق والمنتجعات والضيافة، اليوم الخميس، عن توافر عدد من الوظائف للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من ” مكة المكرمة، والخبر، والجبيل ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية” مساعد مدير المبيعات، تنفيذي مبيعات ( الجبيل ) ، مساعد خدمة الغرف، مشرف التدبير المنزلي، مشرف خدمة الضيوف، موظف خدمة الضيوف، مراقب مالي، كاتب تقارير البلاغات، مدير السلامة والأمن، مشرف الموارد البشرية، طاهي حفلات (مكة المكرمة ) ، تنفيذي مبيعات (الخبر ) .

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: