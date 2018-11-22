طرح تذاكر قمة النصر والشباب للجماهير

نواف السالم(صدى):

طرحت تذاكر مباراة قمة النصر والشباب، اليوم الخميس، إلى الجماهير، والمقررة لها غدًا ” الجمعة ” ، باستاد الأمير ” فيصل بن فهد بالرياض ” ، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

ويستمر عرض التذاكر للبيع حتى العاشرة مساءً، في متجر نادي” النصر ” بالعاصمة الرياض، بالإضافة عرض التذاكر عبر نقاط البيع بملعب المباراة، غدًا الجمعة.

وتم الإعلان عن أسعار تذاكر المباراة، على النحو التالي:

المنصة الذهبية 2000 ريال سعودي، والفضية 600 ريال، فيما ستكون تذكرة الدرجة الموحدة للأفراد والعائلات بـ30 ريالا.

والجدير بالذكر أن نادي ” النصر ” يحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الرابع بـ 16 نقطة.