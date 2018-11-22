بالصور.. ولي عهد أبو ظبي يستقبل سمو الأمير ” محمد بن سلمان “

عادل الحربي (صدى):

استقبل صاحب السمو الشيخ ” محمد بن زايد آل نهيان ” ولي عهد أبو ظبي، اليوم الخميس، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير ” محمد بن سلمان ” ، وذلك خلال زيارته إلى دولة الإمارات الشقيقة.

ونشر ” ولي عهد أبو ظبي ” ، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” قال فيها : ” ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان..نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة ..آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بلدينا… ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا و عونا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية ” .