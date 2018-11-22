بالصور.. ولي عهد أبو ظبي يستقبل سمو الأمير ” محمد بن سلمان “
استقبل صاحب السمو الشيخ ” محمد بن زايد آل نهيان ” ولي عهد أبو ظبي، اليوم الخميس، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير ” محمد بن سلمان ” ، وذلك خلال زيارته إلى دولة الإمارات الشقيقة.
ونشر ” ولي عهد أبو ظبي ” ، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” قال فيها : ” ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان..نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة ..آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بلدينا… ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا و عونا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2386 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظ الله ولاة امرنا في بلاد الحرمين والإمارات الشقيقة
إذا كان في قطرائيل تنظيم الحمدين للخسة والغدر والمكائد
فهذة صورة المحمدين اشقاء واخوة هدفهم البناء وتطوير البلدين الشقيقين وشتان بين الأهداف ما بيننا وبين قطرائيل