بالفيديو.. شفط مياه أحد المستنقعات بشعيب الباطن بحثًا عن مفقودي ” فليج “

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، قيام الجهات المعنية بشفط مياه أحد المستنقعات في ” شعيب الباطن ” ، وذلك لوجود أثر لسيارة بداخله، واحتمالية أن تكون لـ ” مفقودي شعيب فليج ” .

هذا وأظهر ” الفيديو ” ، تواصل أعمال الشفط لمياه المستنقع ليلًا ونهارًا، وذلك ضمن جهود أجهزة الأمن والأجهزة المعنية للبحث عن المفقودين.

والجدير بالذكر أن أجهزة الأمن بدأت في عمليات البحث عن أربعة مفقودين بمنطقة ” شعيب فليج ” في حفر الباطن هم ‏”خالد هلال الشمري 27 سنة، وشقيقه محمد هلال الشمري ست سنوات، وأبناء شقيقه وليد خالد الشمري خمس سنوات، وسامي خالد الشمري ثلاث سنوات ” .