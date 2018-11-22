وظائف شاغرة في كلية الجبيل الصناعية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة الملكيّة بالجبيل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في كلية الجبيل الصناعية.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية: أستاذ مساعد في تكنولوجيا المعلومات الحاسوبية، محاضر في تكنولوجيا المعلومات الحاسوبية (عدد 3 وظائف)، مدرس في تكنولوجيا المعلومات الحاسوبية، مدرس في الرياضيات (عدد وظيفتين)، أستاذ مساعد الرياضيات (عدد وظيفتين).

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