تفاصيل قيام وافدة بطعن صديقها وطبخه وتقديمه وجبة للعمالة

أبوظبي(صدى):

كشف محامي المرأة المغربية، المتهمة بقتل صديقها وتقديم جثته بعد طبخها وجبة لعمالة وافدة في إمارة العين بالإمارات، عن تفاصيل جديدة من شأنها أن تُبرئ موكلته.

وأكد المحامي أن المتهمة ” موكلته ” ، تُعاني من مشكلات نفسية، مشدداً على أن لديه 24 شاهدً سيشهدون مع موكلته أمام المحكمة في جلسة المحاكمة التي ستعقد يوم 31 ديسمبر القادم.

وكانت المرأة قد اعترفت بالجريمة، بعد أن اكتشفت الشرطة أجزاء من جثة الرجل في شقتها، إذ تبيّن أن الأمر كان انتقاماً منه بعد رفضه الزواج منها بعد سبع سنوات من العلاقة.

وطعنت المرأة، الضحية مرتين في الصدر والبطن، ثم قطعت الجثة نصفين ووضعتها في كيسين، ومن ثم استأجرت شقة منن أجل التخلص من بقايا الجثة والأدلة الأخرى.

واشترت المتهمة، السكاكين وآلة فرم لحم كبيرة ومنشاراً وموقد غاز، وقسمت الجسد ووضعته في الفرن، وتخلصت من مسحوق العظام وملابس الضحية في حاويات القمامة، إلا أنا الشرطة وجدا إصبعين وسن للضحية في شقتها ما دفعها للاعتراف بالجريمة.