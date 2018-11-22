نشر : منذ 3 ساعات 709 2 فيديوهات متنوعة عبد السلام الشهراني: بعض المشاهير يقصر في الدفاع عن الوطن الوسوم:السعودية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38708 ] نشر منذ 3 ساعات
الأحداث الأخيرةوالهجمات الي تعرضت لها المملكة
زادت أبناء المملكة قربآ من قيادتهم وولاة الأمر
العالم كله أنصدم
يوم شاف تكاتف وتلاحم أبناء الوطن مع القيادة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35173 ] نشر منذ 3 ساعات
والله ما احد قاصر وقت الصدق اما المنابح من خلف الكيبورد فسفلها وحقرها هو الصح