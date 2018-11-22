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عبد السلام الشهراني: بعض المشاهير يقصر في الدفاع عن الوطن




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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 38708 ] نشر منذ 3 ساعات

الأحداث الأخيرةوالهجمات الي تعرضت لها المملكة
زادت أبناء المملكة قربآ من قيادتهم وولاة الأمر
العالم كله أنصدم
يوم شاف تكاتف وتلاحم أبناء الوطن مع القيادة.

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