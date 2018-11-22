للرجال.. تفاصيل وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن حاجتها لشغل وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات محددة.

واشترطت الشركة، وجود خبرات سابقة للمتقدمين، مشيرة إلى أن العمل سيكون بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.

والوظائف هي:

. محلل أول الموازنة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الالكترونيات والاتصالات، الكهربائية، الكمبيوتر، الهندسة الميكانيكية).

. محلل أول تخطيط مالي: درجة البكالوريوس في تخصص المالية.

. أخصائي تخطيط مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الهندسة، علوم الحاسب الآلي).

وبيّنت أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من اليوم الخميس وحتى 28 نوفمبر الجاري، من خلال الرابط https://goo.gl/6eTcmk