قرقاش لـ ولي العهد : أهلا وسهلا بمن يحمل فكره وعمله طموحاً واسعا للمملكة الشقيقة

أبوظبي(صدى):

رحب أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : في المطار الرئاسي حاضرا المراسم الرسمية لإستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في الإمارات بلده الثاني.

وأضاف : أهلا وسهلا بمن يحمل فكره وعمله طموحاً واسعا شاسعا للسعودية الشقيقة، وأهلا وسهلا بالشقيق والصديق والعضيد.

ويذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بدأ جولة خارجية حيث يزور عدة دول عربية، بدءاً من الإمارات العربية المتحدة.