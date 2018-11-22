بالفيديو .. ولي العهد: الإعلان عن مشاريع نوعية بدومة الجندل قريبًا

عادل الحربي(صدى):

صرح ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير ” محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” ، بأنه قريبًا إن شاء الله يتم الإعلان عن بعض المشاريع النوعية بمحافظة دومة الجندل وذلك لوجود فرص قوية جدًا بها، وذلك ردًا على أحد المواطنين بعدما قال: بأن دومة الجندل يوجد فيها آثار وبحيرة.

جاء ذلك خلال زيارته ” لأسرة الدرع ” ، بمحافظة دومة الجندل أمس بصحبة عدد من الأمراء، وبمرافقة أمير منطقة الجوف الأمير ” بدر بن سلطان بن عبد العزيز ” .

وتحتوي ” دومة الجندل ” على العديد من المناطق الأثرية منها ” مسجد الخليفة عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- ، وقلعة مارد الأثرية، وسوق دومة الجندل، وسور دومة الجندل الأثري “.