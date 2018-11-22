بالصور.. الشباب يختتم استعداداته لمواجهة النصر

نواف السالم(صدى):

اختتم فريق الشباب تحضيراته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق النصر غدًا الجمعة، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانطلقت الحصة التدريبية قبل الأخيرة بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة ماركال، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في المباراة، ثم أجرى مناورة تكتيكية ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي للقاء.

واختيار قائمة التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء، حيث اختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.