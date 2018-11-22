رد ناري من جمعية حقوق الإنسان على مزاعم ” العفو الدولية “

علي القحطاني(صدى):

في رد على ما أوردته منظمة العفو الدولية حول وجود انتهاكات بحق بعض الموقوفات في المملكة، ذكر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور مفلح ربيعان القحطاني، أن الجمعية لم ترصد شيئا من هذا القبيل ولم يتقدم لها أحداً بشكوى بهذا الخصوص.

ودعت الجمعية، منظمة العفو الدولي إلي تزويدها بأي معلومات متوفرة لديها لمتابعتها، وبحث مدى صحتها، مشيرة إلى أن إطلاق مثل هذه الاتهامات بدون أدلة مؤكدة لا ينسجم مع آليات العمل الحقوق.

وأضافت أن هناك تنسيق مع الأجهزة المختصة في المملكة يسمح لأعضاء الجمعية ومنسوبيها بمتابعة أوضاع الحالات التي يرد بشأنها تظلمات أو شكاوي أو ترصد الجمعية حاجتها للمتابعة او التحقق.