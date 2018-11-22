بالفيديو والصور.. النصر يختتم تحضيراته لمواجهة الشباب بمشاركة ” موسى وأمرابط “
اختتم لاعبو فريق نادي النصر، اليوم الخميس، تدريباتهم المسائية، استعدادًا لمباراة نادي ” الشباب ” ، والمقرر لها غدًا الجمعة على ملعب ” الملز ” ، وذلك بحضور نائب رئيس النادي ” عبد العزيز الجليل ” والمشرف العام على الفريق ” عبدالكريم المنصور ” .
وأنطلقت تدريبات الفريق باجتماع مدرب الفريق ” الهيلدر ” مع اللاعبين موضحًا لهم برنامج الفريق بمباراة الغد، وركز ” هيلدر ” في تدريبات اليوم على الجوانب اللياقية المتنوعة قبل أن يختتمها بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية.
وأنضم إلى معسكر الفريق الذي تم إعداده قبل مواجهة الشباب، كلًا من الثنائي النيجيري ” أحمد موسى ” والمغربي ” نور الدين أمرابط ” وذلك عقل عودتهم من تمثيل منتخباتهما.
#فيديو_النصر 🎥||
بمشاركة موسى ومرابط ..#العالمي يختتم استعداداته اليوم الخميس لمباراة #النصر_الشباب غداً الجمعةhttps://t.co/wHnFlo2e1n pic.twitter.com/DeYG5lDNvm
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨
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