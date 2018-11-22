بالفيديو والصور.. النصر يختتم تحضيراته لمواجهة الشباب بمشاركة ” موسى وأمرابط “

ماجد محمد(صدى):

اختتم لاعبو فريق نادي النصر، اليوم الخميس، تدريباتهم المسائية، استعدادًا لمباراة نادي ” الشباب ” ، والمقرر لها غدًا الجمعة على ملعب ” الملز ” ، وذلك بحضور نائب رئيس النادي ” عبد العزيز الجليل ” والمشرف العام على الفريق ” عبدالكريم المنصور ” .

وأنطلقت تدريبات الفريق باجتماع مدرب الفريق ” الهيلدر ” مع اللاعبين موضحًا لهم برنامج الفريق بمباراة الغد، وركز ” هيلدر ” في تدريبات اليوم على الجوانب اللياقية المتنوعة قبل أن يختتمها بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية.

وأنضم إلى معسكر الفريق الذي تم إعداده قبل مواجهة الشباب، كلًا من الثنائي النيجيري ” أحمد موسى ” والمغربي ” نور الدين أمرابط ” وذلك عقل عودتهم من تمثيل منتخباتهما.



