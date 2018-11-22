5 إصابات متفرقة في ثلاث حوادث مرورية اليوم بـ ” الباحة “

إبراهيم الخزمري(صدى):

وتفصيلاً ، قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني ، وردنا البلاغ في تمام الساعة 9:37 صباح اليوم الموقع المندق تحديداً رسباء عن حادث تصادم وتم توجية فرقة اسعافيه للموقع وعند وصولهم اتضح بوجود اصابه تم التعامل معها اسعافياً بالموقع ونقلها لمستشفى المندق العام وكان وضع الاصابه خطيره.

وأضاف “الزهراني” : ورد كذلك بلاغاً عند الساعة 13:15 مفاده وجود حادث تصادم الموقع المخواه – الرونه امام اسماك البحر الاحمر وتم توجية فرقة اسعافيه للموقع وعند وصولهم اتضح بوجود اصابه تم التعامل معها اسعافياً بالموقع وكانت اصابته خطيرة ونقلت لمستشفى المخواه العام ،

كما وقع حادث تصادم وردنا البلاغ في تمام الساعة 15:12 الموقع المندق تحديداً بالحكم الطريق السياحي المندق الباحة وتم توجية فرقتين اسعافيه للموقع والقائد الميداني

وعند وصولهم اتضح بوجود ثلاث اصابات اصابه خطيره تم التعامل معها اسعافياً بالموقع ونقلها لمستشفى المندق العام من قبل فرقة اسعاف الهلال الاحمر بالمندق واصابتين نقلت عن طريق اسعاف الدفاع المدني