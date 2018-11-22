الحكم على مرشد روحي بالسجن إثر اغتصاب 8 نساء يعتبرنه ” إله “

سول(صدى):

قضت محكمة كورية جنوبية، على مرشد روحي، بالسجن ١٥ عامًا في تهم اغتصاب 8 نساء اعتبرنه في مقام الآلهة.

وتقدمت 8 نساء بشكاوى ضد المرشد الروحي الكوري الجنوبي لي جايروك، إثر اغتصابهن وتعنيفهن عشرات المرات خلال فترة طويلة.

من جهته، نفى المرشد الروحي هذه الاتهامات، كما تلقى الحكم بعينين مغمضتين دون إظهار أي رد فعل أمام 100 من أتباع الكنيسة.