الحكم على مرشد روحي بالسجن إثر اغتصاب 8 نساء يعتبرنه ” إله “
قضت محكمة كورية جنوبية، على مرشد روحي، بالسجن ١٥ عامًا في تهم اغتصاب 8 نساء اعتبرنه في مقام الآلهة.
وتقدمت 8 نساء بشكاوى ضد المرشد الروحي الكوري الجنوبي لي جايروك، إثر اغتصابهن وتعنيفهن عشرات المرات خلال فترة طويلة.
من جهته، نفى المرشد الروحي هذه الاتهامات، كما تلقى الحكم بعينين مغمضتين دون إظهار أي رد فعل أمام 100 من أتباع الكنيسة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2386 ] نشر منذ 3 ساعات
ليس بعد الكفر ذنب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38708 ] نشر منذ 2 ساعتين
مرشد روحي🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35173 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على نعمة الاسلام
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35173 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على نعمة الاسلام
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35173 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على نعمة الاسلام
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35173 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على نعمة الاسلام
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35173 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على نعمة الاسلام
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58891 ] نشر منذ 39 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,