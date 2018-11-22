الأهلي المصري يواصل الانهيار ويودع كأس زايد للأبطال

ماجد محمد(صدى):

ودّع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المصري، بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد تعادله مع نظيره الوصل الإماراتي بهدف لكل فريق، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 للبطولة.

وافتتح وليد سليمان أهداف المباراة للأهلي في الدقيقة 59 من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يعادل باتسوك النتيجة للوصل في الدقيقة 82 من خطأ لمحمد الشناوي منح الفريق الإماراتي هدف التعادل.

وكانت مباراة الذهاب في الإسكندرية قد انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، ليصبح مجموع المباراتين 3-3، ويستفيد الوصل من ميزة إحراز أهداف خارج الديار ليتأهل إلى دور الـ 8 ويودع الأهلي البطولة.