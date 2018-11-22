طعن طالب على يد زميله بسكين داخل مدرسة بالمويه

نايف السالم(صدى):

أصيب طالب بإحدى المدارس التابع لمحافظة المويه بالطعن على يد زميله بداخل الفصل الدراسي وأمام زملائه بداخل المدرسة.

وجاء ذلك بعد أن نشب خلافًا بين الطالبين بإحدى المدارس أدى إلى التشابك بالأيدي داخل الفصل الدراسي نتج عنها استخراج أحدهما آلة حادة من نوع سكين كانت بحوزته وقام بطعنه عدة طعنات أمام زملائه الذين حاولوا إنقاذه من يد زميله الجاني.

وتم نقل الطالب المجني عليه لأحد المستشفيات بمحافظة الطائف نظرًا لتطور حالته الصحية، حيث قامت الجهات الأمنية بمركز أم الدوم بالقبض على الطالب الجاني وتباشر التحقيقات.