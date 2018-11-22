إحباط محاولة تهريب مخدرات من لبنان إلى المملكة
تمكنت سرية التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار، من إحباط محاولة تهريب كميّة كبيرة من المخدرات من لبنان إلى المملكة.
ولم تصدر الجهات المعنية حتى الأن بيان رسمي بالتفاصيل، حيث بدأت التحقيقات لمعرفة كل التفاصيل لهذه المحاولة.
عبدالله[ عدد التعليقات: 1121 ] نشر منذ 4 ساعات
كان فيه امير شاب حاول يهرب مخدرات من بيروت وسجنوه هناك، ايش صار عليه. ان شاء الله ما يفكونه ابد.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2386 ] نشر منذ 3 ساعات
عبدالله
لا تقلق فنحن بلد يحكم بشرع الله ومن اخطأ سينال عقابة كائنآ من كان
اما سياسة الضرب تحت الحزام ونسيان الخبر الأساسي فذي حتى بزو ة عيال المتعة تركوها النباح لة تشكال عدة صرنا عارفينها ونت الدليل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35173 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعز الدوله