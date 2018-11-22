إحباط محاولة تهريب مخدرات من لبنان إلى المملكة

بيروت(صدى):

تمكنت سرية التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار، من إحباط محاولة تهريب كميّة كبيرة من المخدرات من لبنان إلى المملكة.

ولم تصدر الجهات المعنية حتى الأن بيان رسمي بالتفاصيل، حيث بدأت التحقيقات لمعرفة كل التفاصيل لهذه المحاولة.