ترامب: الـ سي آي إيه لم تحمل ولي العهد المسئولية بقضية خاشقجي
صرح الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ، اليوم الخميس، قائلًا ” أكره جريمة قتل خاشقجي كما يكرهها سمو ولي العهد، موضحًا أن تقييم ” السي آي إيه ” لم يحمل سمو الأمير ” محمد بن سلمان ” المسؤولية في قضية خاشقجي إطلاقًا.
وأضاف ” ترامب ” في تصريحات صحفية، أن وسائل الإعلام نقلت تقارير مغلوطة عن وكالة الاستخبارات بشأن قضية وفاة الصحفي ” جمال خاشقجي “.
وشدد ” الرئيس الأمريكي “، على أن ” المملكة ” حليف مهم واستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، وقفًا لما نقلته قناة ” العربية ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2386 ] نشر منذ 3 ساعات
ليس ولي عهدنا من يسعى لقتل شخص او يرضى بقتلة
رحم الله خاشقجي ومن سعى لتلفيق التهم جزافآ بولي عهدنا لن نتركة من ابو طربوش إلى ذميم المجد وكلاب الإخونجية النابحة
ومعهم عيال المتعةالمجوس
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38708 ] نشر منذ 2 ساعتين
تمام😐