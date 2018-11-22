ترامب: الـ سي آي إيه لم تحمل ولي العهد المسئولية بقضية خاشقجي

واشنطن(صدى):

صرح الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ، اليوم الخميس، قائلًا ” أكره جريمة قتل خاشقجي كما يكرهها سمو ولي العهد، موضحًا أن تقييم ” السي آي إيه ” لم يحمل سمو الأمير ” محمد بن سلمان ” المسؤولية في قضية خاشقجي إطلاقًا.

وأضاف ” ترامب ” في تصريحات صحفية، أن وسائل الإعلام نقلت تقارير مغلوطة عن وكالة الاستخبارات بشأن قضية وفاة الصحفي ” جمال خاشقجي “.

وشدد ” الرئيس الأمريكي “، على أن ” المملكة ” حليف مهم واستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، وقفًا لما نقلته قناة ” العربية ” .