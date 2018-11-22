حساب المواطن يجيب على تساؤل ” هل الإعاقة تؤثر بحجم الدعم ؟ “

علي القحطاني (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أن الإعاقة الجسدية والذهنية لا تؤثر على حجم الدعم المقدم من البرنامج للمستفيدين.

وتفاعلت خدمة العملاء التابعة للبرنامج عبر الحساب الرسمي على موقع ” تويتر ” مع تساؤل مواطنة قالت فيه: ” عندي سؤال إذا كان رب الأسرة لديه إعاقة دائمة، هل يزيد المبلغ؟ ” .

وتضمن رد ” خدمة العملاء ” على الأتي: ” لا يؤثر ذلك على قيمة الدعم، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية، يرجي الدخول على الرابط الأتي:

https://portal.ca.gov.sa/