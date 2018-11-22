شاب متزوج حديثًا يقتل عشيق زوجته طعنا بالسكين

القاهرة(صدى):

ارتكب شاب مصري جريمة قتل بعد أن وجد زوجته، في حضن عشيقها، ما دفعه إلى أنه استل سكينا من مطبخ الشقة، وأمسك بالعشيق وسدد له طعنة في الرقبة أودت بحياته في الحال.

وتمكنت الزوجة من الهروب إلا أنه طاردها، وأبلغ الجيران الشرطة التي ألقت القبض على الزوج وزوجته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم المنسوب إليه تهمة القتل العمد، متزوج حديثًا، ويعمل في مصنع ملابس، وأنه غادر شقته في الساعات الأولى من صباح أمس، وشعر بالإعياء في المصنع، وسمح رئيسه في العمل بالعودة إلى المنزل في وقت مبكر.

كما بينت أن عقب دخول الزوج إلى شقته سمع أصوات من داخل غرفة نومه وعقب دخوله شاهد زوجته العروس في حضن عشيقها، ما دفعه إلى الدخول إلى مطبخ الشقة واستل سكينا وأمسك بالعشيق وسدد له عدة طعنات أودت بحياته.