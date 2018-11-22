ترحيبًا بولي العهد.. الإماراتيون يشعلون ” تويتر ” : منور يا سليل المجد

نايف السالم(صدى):

يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، جولة خارجية حيث يزور عدة دول عربية، بدءاً من الإمارات العربية المتحدة.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات الشقيقة، مرحبة بسمو ولي العهد، حيث تم تدشين وسماً على موقع ” تويتر ” أصبح الأكثر تداولاً في وقت قياسي، ما يعكس متانة العلاقات الثنائية.

وقال أحد النشطاء: ” ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غدًا في يوم الجمعة سيزور الإمارات.. ياهلا ومرحبًا.. كلنا نترقب زيارتك الدالة على عمق العلاقة بين البلدين ” .

فيما ذكر أحمد خليفة، رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم: ” منور يا سليل المجد يا رجل المرحلة، ياولي العهد .. زاد نور الإمارات،،، بقدوم محمد بن سلمان .. الدار دارك يا قاهر أعدائك ” .

و تفاعل الباحث فيصل الزعابي، مع الوسم قائلًا: “ محمد بن سلمان منور الإمارات في داره وبين هله وربعه وعزوته حيا الله بابن سلمان الحزم ” .

وكتب حساب فرسان الإمارات على تويتر: ” اختلطت الدماء في مواقف الثبات والعز والكرامة، غدى أبناء الإمارات والسعودية أشقاء إسلام وعروبة ونسب وحسب ودم، فهناك في اليمن سُطِرت الملاحم بدماء الأبطال من البلدين تفوح بعطر الصدق والإيمان في نصرة الشقيق، ودحر الظلم والعدوان ” .