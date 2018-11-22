” نوماك ” : وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين في رابغ والقرية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نوماك “ NOMAC ” المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، اليوم الخميس، عن توافر وظائف إدارية وهندسية للسعوديين، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من ” رابغ، والقرية ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أنَّ التقديم مُتاح بدءًا اليوم، ومستمر حتى تاريخ 21 يناير القادم، وأنّ الوظائف المتاحة على مسمى ” مشرف المشتريات، مسؤول إدارة، مسؤول نظم إدارة الجودة، مدير الشبكات، مساعد تنفيذي- سكرتير (رابغ ) ، أمين المخزن، ومهندس الصحة والسلامة والبيئة (القرية ) .

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:https://careers.nomac.com