بالفيديو.. أم سجين تناشد ولي العهد للإفراج عن ابنها .. فأجابها: ولدك عندي

نايف السالم(صدى):

ناشدت أم السجين فرج السعدي، صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، أثناء زيارته للجوف، الإفراج عن ابنها الذي ينتظر تنفيذ حكم القصاص ما لم يتم الوفاء بالدية التي تبلغ 15 مليون ريال.

وقالت لسموه وهي تبكي : تكفى يالأمير .. تكفى يا بعد راسي أنا داخلة على الله ثم عليك .. ولدي يالأمير فما كان من ولي العهد إلا أن هدأ من روعها وطمأنها بقوله : تأمرين أمر .. على الخشم .. ولدك عندي.

ويذكر أن السجين فرج بن سنيد بنية السعدي القابع يواجه خلف القضبان في سجن سكاكا بمنطقة الجوف الحكم بالقصاص ما لم يدفع مبلغ الدية البالغ 15,000,000 ريال، لإنقاذ رقبته من حد السيف.