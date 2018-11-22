بالفيديو..تفاصيل لقاء خادم الحرمين الشريفين مع طفلة القريات

نايف السالم(صدى):

كشف والد الطفلة جنى تفاصيل استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، لابنته في مدينة القريات.

وقال والد الطفلة في قناة الإخبارية : أنه فور وصوله المنزل وجدها تبكي وطلبت منه أن يتصل بالملك سلمان حفظه الله، ليأتي إليها، فقمت بتصويرها وارسلته لأقاربي فقط واحتفظت بالمقطع لنفسي ولكنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وحظى على إعجاب العديد منهم.

وأضاف : فور صول مقطع الفيديو للملك، لبى طلب الطفلة ليمحو حزنها، مؤكدًا أنها ليست مشاعر الطفلة وحدها بل هي مشاعر كل السعوديين.

وجاء ذلك خلال الزيارة الملكية الكريمة لمنطقة الجوف، حيث التقى خادم الحرمين الشريفين بالطفلة وذويها، ورحب بها.