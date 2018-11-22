شرطة خميس مشيط تعيد الطفل “ أمير مسرحي ” لوالده بعد اختطافه

تركي السالم(صدى):

تمكنت شرطة محافظة خميس مشيط من إعادة الطفل “ أمير مسرحي ” لوالده، بعد أن تم إختطافه من محافظة أحد المسارحة في منطقة جازان.

وقامت الجهات الأمنية بالقبض على الجاني الذي خطف الطفل، حيث أنه تم إستعادة ” أمير” سالماً معافي.

وكان قد تغيَّب الطفل أمير مسرحي من حي الغصينية بأحد المسارحة، منذ أسبوع، لحظة توجه أسرته للعزاء.