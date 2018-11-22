شرطة خميس مشيط تعيد الطفل “ أمير مسرحي ” لوالده بعد اختطافه
تمكنت شرطة محافظة خميس مشيط من إعادة الطفل “ أمير مسرحي ” لوالده، بعد أن تم إختطافه من محافظة أحد المسارحة في منطقة جازان.
وقامت الجهات الأمنية بالقبض على الجاني الذي خطف الطفل، حيث أنه تم إستعادة ” أمير” سالماً معافي.
وكان قد تغيَّب الطفل أمير مسرحي من حي الغصينية بأحد المسارحة، منذ أسبوع، لحظة توجه أسرته للعزاء.
ابوالجودي[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 21 دقيقة
الحمدلله على السلامة والحمدلله الذي اعاده الى امه وابيه سالما معافى شكرا لامننا اعانكم الله وسدد خطاكم
الف مبروك الى ذويه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2377 ] نشر منذ 3 دقائق
الحمد لله الذي ارجعة لحضن امة وابية
عسى ربي يحفظ رجال امننا البواسل فهم الرجال وقت الشدايد