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شرطة خميس مشيط تعيد الطفل “ أمير مسرحي ” لوالده بعد اختطافه

شرطة خميس مشيط تعيد الطفل “ أمير مسرحي ” لوالده بعد اختطافه
تركي السالم(صدى):

تمكنت شرطة محافظة خميس مشيط من إعادة الطفل “ أمير مسرحي ” لوالده، بعد أن تم إختطافه من محافظة أحد المسارحة في منطقة جازان.

وقامت الجهات الأمنية بالقبض على الجاني الذي خطف الطفل، حيث أنه تم إستعادة ” أمير” سالماً معافي.

وكان قد تغيَّب الطفل أمير مسرحي من حي الغصينية بأحد المسارحة، منذ أسبوع، لحظة توجه أسرته للعزاء.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 21 دقيقة

الحمدلله على السلامة والحمدلله الذي اعاده الى امه وابيه سالما معافى شكرا لامننا اعانكم الله وسدد خطاكم
الف مبروك الى ذويه

[ عدد التعليقات: 2377 ] نشر منذ 3 دقائق

الحمد لله الذي ارجعة لحضن امة وابية
عسى ربي يحفظ رجال امننا البواسل فهم الرجال وقت الشدايد

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