خلفان: زيارة ولي العهد للإمارات تلقى ترحيبًا يوضح عمق الأخوة بين الدولتين

نايف السالم(صدى):

نشر الفريق ” ضاحي خلفان تميم ” نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، تضمنت ترحيبًا بزيارة سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” لدولة الإمارات الشقيقة.

وقال ” خلفان ” في تغريدته: ” مرحبا بمحمد الحازم، في بلد ناس يعزونه عند قادة تقضي اللازم للصديق تقول يا عونة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير ” محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” إلى الإمارات، تلاقي ترحيبًا على المستوى الرفيع، الذي يعبر عن عمق الأخوة بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا ” .