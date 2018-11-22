  • الخميس 22

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. خلفان: زيارة ولي العهد للإمارات تلقى ترحيبًا يوضح عمق الأخوة بين الدولتين

خلفان: زيارة ولي العهد للإمارات تلقى ترحيبًا يوضح عمق الأخوة بين الدولتين

خلفان: زيارة ولي العهد للإمارات تلقى ترحيبًا يوضح عمق الأخوة بين الدولتين
نايف السالم(صدى):

نشر الفريق ” ضاحي خلفان تميم ” نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، تضمنت ترحيبًا بزيارة سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” لدولة الإمارات الشقيقة.

وقال ” خلفان ” في تغريدته: ” مرحبا بمحمد الحازم، في بلد ناس يعزونه عند قادة تقضي اللازم للصديق تقول يا عونة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير ” محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” إلى الإمارات، تلاقي ترحيبًا على المستوى الرفيع، الذي يعبر عن عمق الأخوة بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا ” .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *