بالصور.. ضباب الجبل الأسود يحتضن قمم الجبال بالريث

تركي السالم(صدى):

مشهد رائع لسحب الضباب الكثيف وهي تغطي الجبل الأسود بمحافظة الريث في منطقة جازان، حيث تجذب طبيعة المكان العاشقين للطبيعة وأجوائها.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذرت من الرؤية الغير جيدة في جازان بسبب الضباب، اليم الخميس

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على: المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية، الرياض، الأجزاء الشمالية، غدًا الخميس.

أظهرت صور متداولة اليوم الخميس،