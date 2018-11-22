بالصور.. الإطاحة بمخالفين ومزورين ومتسولين وضبط مستودعات غير نظامية بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أطاحت شرطة محافظة الطائف، مساء أمس، بعشرات العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل من الجنسين، وكذلك أشخاص يحملون إقامات مزورة، ضمن الحملة الوطنية ” وطن بلا مخالف ” .

وعثر رجال الأمن، على 7 مستودعات لعمل وتصنيع الكنب في منازل وافدين لا يحملون رخصًا نظامية، كما تم ضبط منشأتين لعدم وجود رخص نظامية، ومستودعين بهما كميات كبيرة من المواد الزراعية منتهية الصلاحية، وقد تم إغلاقهم.

وضبط رجال الأمن 8 مزارع أسماك كبيرة، و مقاهٍ ومطاعم لا يوجد بها ترخيص وبداخلها مجموعة من اللحوم والدجاج مجهولة المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما أطاحت الشرطة، بعدد من الوافدين البنغاليين و بحوزتهم سلاح من نوع مسدس، فيما تم ضبط وافد آخر يقوم بتخزين أعداد كبيرة من مادة الشمة في منزله.

وتم ضبط مجموعة من المتسولين، ومجموعة من الشباب المتجولين والمخالفين للآداب العامة والظواهر السلبية بالقرب من جامعة البنات.

كما تم إزالة 40 موقعًا عبارة عن شبوك وصنادق، فيما تم ضبط منزل استخدم لتخزين الأدوات المنزلية وألعاب الأطفال، و 8 مستنقعات استخدمت لتربية الأسماك غير الصالحة للاستهلاك.