زوجة تعدّل الاسم العائلي خارج المملكة.. ماذا يجب أن تفعل في التأشيرة؟
أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراء المتبع إذا تم تعديل الاسم العائلي للشخص وهو خارج المملكة.
وتسائل مواطن في تغريدة له قائلًا : ” أخي الكريم زوجتي قامت بتعديل الاسم العائلي و عدلت جواز سفرها و هي حاليا متواجدة بالمغرب بتأشيرة خروج و عودة، هل يتوجب عليها مراجعة السفارة لتعديل بيانات تأشيرة الخروج و العودة ؟ و إذا وصلت المنفذ ” .
وردّ حساب الجوازات عليه قائلًا : ” يتم إحضار جواز السفر القديم عند العودة ويتم مراجعة إدارة الجوازات بعد الدخول ” .
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