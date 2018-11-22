زوجة تعدّل الاسم العائلي خارج المملكة.. ماذا يجب أن تفعل في التأشيرة؟

عادل الحربي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراء المتبع إذا تم تعديل الاسم العائلي للشخص وهو خارج المملكة.

وتسائل مواطن في تغريدة له قائلًا : ” أخي الكريم زوجتي قامت بتعديل الاسم العائلي و عدلت جواز سفرها و هي حاليا متواجدة بالمغرب بتأشيرة خروج و عودة، هل يتوجب عليها مراجعة السفارة لتعديل بيانات تأشيرة الخروج و العودة ؟ و إذا وصلت المنفذ ” .

وردّ حساب الجوازات عليه قائلًا : ” يتم إحضار جواز السفر القديم عند العودة ويتم مراجعة إدارة الجوازات بعد الدخول ” .