صحة الطائف ترصد 40 مخالفة في قطاع الاسنان الخاص

حسين العلي(صدى):

رصدت الصحة في الطائف (٤٠)مخالفة متنوعة مابين مخالفات تراخيص المنشآت وتراخيص الكوادر وقصور في التعقيم ومكافحة العدوى

جاء ذلك ضمن حملة تفتيش في اسبوعها الاول زارت بشكل مفاجئ (١٠٢) منشأة صحية خاصة تقدم خدماتها في مجال طب الاسنان .

وعمدت الصحة من خلال فرق إدارة الالتزام الميدانية الى إتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين وفق ما شرعته لوائح الغرامات والعقوبات على المنشأت الصحية الخاصة

اوضح ذلك عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف مؤكدا في الوقت نفسه استمرار عمل لجان الرقابة والتفتيش لتغطية كافة المراكز الطبية المشموله بالحملة

واضاف الربيعي ان ادارة الالتزام بصحة الطائف عمدت خلال الاسبوع المنصرم الى تشكيل فرق ميدانية توزعت وفق مهام محدده ركزت على مراكز ومجمعات طب الأسنان لمراجعة وتدقيق الاجراءات الطبية والصحية المتبعه في هذه المرافق الصحية الى جانب التأكد من تطبيقها للمعايير الصحية اللازمة

واكد متحدث صحة الطائف ان الفرق الميدانية رصدت اكثر من 40 مخالفة في 102 مركز طبي هو مجموع المراكز المستهدف في الأسبوع الاول وسارعت الفرق الى ضبط المخالفات وفرض الاجراء العقابي في طور رفعها للجنة مخالفات المنشأت الصحية لفرض الغرامات والعقوبات النظامية بعد ان تم اتخاذ الاجراء المبدئي لضمان سلامة المستفيدين من الخدمة الصحية

وقال الربيعي ان الفرق التفتيشية تضم اطباء استشاريين ومختصين في مجالات طب الاسنان وعمدت لمراجعة وتدقيق نظامية عمل تلك المراكز وسلامة خدماتها المقدمة وفق ماحددته الانظمة

واختتم حديثه مطمئناً الجميع انه تم وقف المخالفات في حينه وان جميع المخالفات المرصوده لاتشكل خطر مباشر على سلامة مرتادي هذه المراكز غير انها استوجبت المسارعه الى تصحيح اوضاعها وفق اعلى المعايير التي تعتمدها وزارة الصحة لسلامة مستفيدي الخدمات الصحية