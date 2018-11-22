مستقبل مجهول ماديًا لـ ” تيفاني ” ابنة ترامب غير المدللة

واشنطن(صدى):

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن ” تيفاني ” ابنة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ، لا تنال عناية كبيرة من والدها بخلاف ما تتلقاه ” إيفانكا وإخوتها الثلاثة ” .

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” تيفاني ” التي ولدت من ” مارلا مابلز ” زوجة ترامب الثانية، لم تعش طفولة باذخة بالرغم من كون والدها مليارديرًا مشهور بحبه للترف.

وأضافت ” وسائل الإعلام “، أن ” ترامب ” لم يدفع سوى رسوم الدراسة لابنته ” تيفاني ” التي انفصل عن والدتها قبل أعوام طويلة، وأنه في الوقت الذي تسافر ” إيفانكا ” على متن طائرة خاصة، تلجأ ” تيفاني ” ووالدتها إلى رحلات الدرجة الاقتصادية.

وقالت ” تيفاني ” في تصريحات صحفية، إنها انتقلت للعيش مع أمها في ولاية كاليفورنيا بعد طلاق والديها، وتولت الأم تربية الابنة ورعايتها منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأضافت ” تيفاني ” ، أنها تدرس القانون خلال الوقت الحالي بجامعة جورج تاون، أي على بعد أميال قليلة من البيت الأبيض، أي أنها تعيش في مدينة واحدة مع والدها، دون أن تظهر إلى جانبه في مناسبات رسمية أو خاصة.

وتوضح ” تيفاني” ، أن والدتها اختارت كاليفورنيا، حتى تضمن لها طفولة طبيعية دون أي ضغوط اجتماعية، بخلاف إخوتها الذين نشؤوا في مدينة نيويورك ” لقد أرادت أمي أن أحظى بحياة طبيعية، وأعتقد أنها اتخذت قرارًا صائبًا “.

وأشار ” معارف العائلة ” ، إن تيفاني لا تذكر والدها بأي سوء، على الرغم من الدلال الكبير الذي تحظى به إيفانكا، وتضيف المصادر أن مستقبل ابنة الرئيس الثري غير مضمون التي يعتقد كثيرون أنها غارقة في الثراء.

مؤكدين أن الرئيس الأمريكي اشترى شقة لابنته ويدفع لها أقساط الجامعة، لكن ” تيفاني ” لا تحصل على مبالغ مالية مهمة من قطب العقارات الشهير لأي تكاليف أخرى.