” فلكية جدة “: القمر البدر يمكن رصده بوضوح اليوم بسماء المملكة

عادل الحربي (صدى):

أكدت الجمعية الفلكية بجدة، على أن القمر البدر يمكن رصده بعد غروب شمس اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018 في سماء المملكة والمنطقة العربية.

وقالت الجمعية: القمر البدر سيشرق مع غروب الشمس، وسيلاحظ أثناء شروقه أنه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي، والسبب في ذلك هو الغبار والدخان والملوثات في الغلاف الجوي للأرض التي تعمل على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر بحيث تتشتَّت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وأضافت: سيتبع “القمر البدر” المسار الظاهري لشمس مطلع “مايو” عبر قبة السماء، وعند منتصف الليل، عندما تكون الشمس تحت أقدامنا في الجانب الآخر من الأرض ويكون القمر البدر في موقع شمس الظهر في مطلع “مايو” أعلى قبة السماء.

وتابعت: نظراً لأن القمر البدر يظهر عندما يقع القمر مباشرة مقابل الشمس خلال الشهر؛ فإن القمر البدر يتبع نفس قوس مسار الشمس الظاهري في السماء، والذي تتبعه الشمس من الآن فصاعداً خلال الأشهر الستة المقبلة.