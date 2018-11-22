تخوفًا من تعذر قطر لتنظيم كأس العالم ” إنفنتينو ” يدعو لتنظيم مشترك

طلال الضوي(صدى):

ظهر ” جياني إنفنتينو ” الرئيس الدولي لاتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، غير واثق من قدرة قطر على تنظيم كأس العالم في نسخة 2022، وذلك عقب زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 دولة، مؤكدًا على ضرورة موافقة الدول المجاورة للدوحة على استضافة مباريات البطولة.

قال ” إنفنتينو ” في تصريحات صحفية: إن مشاركة المملكة والبحرين والإمارات في استضافة مباريات كأس العالم، قد تُسهم في إحلال السلام في الشرق الأوسط، وإنهاء المقاطعة العربية لقطر، والتي تستمر منذ ما يقرب من عام ونصف.

وأضاف ” رئيس الفيفا ” ، أن الدوحة لا تزال تعمل على استضافة 32 فريقًا فقط، وهو الأمر الذي يسعى الفيفا لتغييره خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ” إنفنتينو ” ، لقد شهدنا أيضًا مع تقديم العطاءات لعام 2026، منح الحق في تنظيم كأس العالم لثلاث دول ” الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك ” والتي أعتقد أيضا أنها لا تملك أفضل العلاقات السياسية أو الدبلوماسية.

وأصر ” رئيس الفيفا ” ، على زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 خلال النسخة القادمة من كأس العالم، وهو الأمر الذي لا تستطيع قطر تحمله، لا سيما وأنها لا تملك سوى 8 ملاعب فقط مُجهزة لاستضافة البطولة الدولية الكبرى.

ومن جانبها واصلت ” دويلة قطر ” استفزاز الدول العربية والإسلامية مساعيها لتوطيد العلاقات على شتى المستويات مع إيران خلال الفترة الماضية، بما في ذلك إمكانية مشاركة استضافة كأس العالم بنسخته لعام 2022 مع طهران.

وفي السياق ذاته أوضح رئيس اللجنة المنظمة لوكالة فرانس برس AFP ، أن قطر تدرس عروضًا من دول أخرى لاستضافة 48 فريقًا خلال نهائيات كأس العالم 2022، لكن لم يُتخذ قرار بعد ” .