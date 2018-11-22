بالفيديو.. المطلق: ” بعض الخادمات يأخذن معهن أشياء فيها سحر “

علي القحطاني (صدى):

أفتى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز تفتيش الخادمات، في حال كونهن موضع الشك والريبة والاتهام.

وأوضح خلال برنامج ” سؤال على الهاتف ” المذاع على إذاعة القرآن الكريم، أن هناك بعض الخادمات يأخذن معهن أشياء فيها سحر، قائلًا : ” اذا كنتم تتهمون الخادمة يجوز التفتيش؛ لأن بعض الخادمات، أصلحهن الله، تأخذ معها أشياء فيها سحر، شعور أو غير ذلك، فالناس يفتشونها ليتقوا أذاها ” .

يذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانت قد حذرت في وقت سابق من قيام الخادمات بأعمال السحر والشعوذة، داعية العائلات إلى ضرورة متابعة عمل الخادمة في البيت والحرص على تثقيفها دينيّاً والإحسان إليها.