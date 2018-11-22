زراعة إصبع قدم مبتور لمصاب في مستشفى المهد

علي القحطاني(صدى):

تمكن فريق طبي في مستشفى المهد العام، من إجراء عملية جراحية معقّدة لزراعة إصبع قدم مبتور بقطع كامل لمصاب بعد سقوط شبك حديدي على قدمه.

وتعرض الثمانيني للإصابة أثناء عمله على نقل حظائر الأغنام الخاصة به؛ حيث نزل على إحدى قدميه مسبباً له قطعاً مباشراً وكاملاً لإصبع القدم، وجرحاً سطحيّاً للإصبع الآخر؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث نزف شديد وشعوره بألم حاد.

وأوضح الطبيب المعالج استشاري الجراحة العامة والتجميل الدكتور ماجدي حسين، أنه تم توصيل الأوردة والشرايين، إضافة إلى عمل تثبيت للعظم تحت الأشعة عن طريق استخدام الأسياخ الطبية وفرز الأوعية الدموية المصابة، ومن ثم إعادة إصلاح الأوتار القابضة والباسطة، وأخيراً توصيل الأعصاب الحسية والمكونة من عصبين.